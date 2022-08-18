Фитнес-тренер раскрыла способы накачать ягодицы без спортзала

Тренер Логвина посоветовала приседать дома три-пять раз в неделю

Эксперт по правильному питанию и фитнес-тренер Яна Логвина раскрыла способы накачать упругие ягодицы без изнурительных тренировок в спортзале и дополнительного оборудования. Соответствующие комментарии поступили в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 18 августа.

Специалистка подчеркнула важность правильной техники выполнения приседаний в домашних условиях. «Простой тест: сделайте 30 приседаний без перерыва, а после оцените, что вы больше всего чувствуете: переднюю поверхность бедра или ягодицы. Если вы приседаете правильно, то нагрузка будет ощущаться в двух областях сразу», — объяснила она.

Логвина посоветовала тренироваться умеренно, но регулярно, три-пять раз в неделю. При этом три занятия должны быть с акцентом на ноги и ягодицы с проработкой большой, средней, малой и грушевидной мышц. Кроме того, следует развивать мобильность тазобедренного сустава. «Интересный факт: 80 процентов людей не умеют включать ягодицы в работу. Именно поэтому тренировки с приседаниями часто не дают результат», — подчеркнула эксперт.

Для достижения результатов, по словам тренера, необходимо расслаблять мышцы после нагрузок, делать растяжку, массаж, а также уделять внимание качественному сну и отдыху. Вдобавок следует включить в ежедневный рацион пищу с достаточным количеством белка, нормой которого считается 1,6-1,8 грамма на один килограмм массы тела.

«Скорость достижения результата индивидуальна. Она будет зависеть от вашего стартового веса, подготовки, возраста и цели. Поэтому кому-то — два-три месяца, а кому-то — полгода», — подытожила спортсменка.

Ранее в августе Логвина перечислила способы, которые помогут избавиться от жировых складок на спине и животе без строгих ограничений. Чтобы убрать проблемные зоны, инфлюэнсер посоветовала наладить режим питания, избегать «голодных» диет и уделять внимание балансу белков, жиров и углеводов в рационе.