Фитнес-тренер перечислила способы избавиться от складок на животе без диет

Фитнес-тренер Логвина посоветовала избегать «голодных» диет, чтобы убрать жировые складки

Фитнес-тренер и эксперт по правильному питанию Яна Логвина перечислила способы, которые помогут избавиться от жировых складок на спине и животе без строгих диет. Соответствующие комментарии поступили в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 17 августа.

Эксперт утверждает, что причины возникновения проблемных зон на теле могут быть разными: роды, ожирение, сидячая работа, малоподвижный образ жизни. Чтобы их убрать, инфлюэнсер посоветовала наладить режим питания и избегать «голодных» диет. «Если вы хотите избавиться от жировых складок и больше их никогда не увидеть — следите за качеством энергетических веществ, которые получаете из еды», — предупреждает она.

Логвина рекомендует уделять внимание балансу белков, жиров и углеводов в рационе. По словам специалистки, их процентное соотношение должно быть равно 30:30:40 соответственно. Кроме того, необходим небольшой дефицит калорий, при этом следует минимизировать простые углеводы и увеличить потребление сложных.

Тренер также призвала не верить мифам о локальном жиросжигании. «Вы не сможете убрать жир лишь со спины или живота, не задействуя при этом остальные части тела. Поэтому работаем комплексно», — отметила она.

По мнению блогера, важно добавить в расписание функционально-силовые тренировки, направленные на все группы мышц. Данный вид физической активности ускоряет процесс жиросжигания, развивает выносливость, укрепляет мышцы и связки.

«Если бы мы просто делали силовое упражнение на бицепс, например, энергии тратилось бы меньше. Когда же мы выполняем, допустим, отжимания — работа идет в локтевом суставе, кистевом, в плечах, в ногах, в стопах, в руках, да и во всем теле за счет того, что надо удерживать планку и отжиматься», — объясняет Логвина.

Ранее в августе эксперт по правильному питанию Яна Логвина раскрыла способы, которые помогут избавиться от целлюлита и добиться идеальных бедер без диет и ограничений. По мнению тренера, достаточно трех-четырех энергичных тренировок в неделю, а также правильного рациона, составленного индивидуально и в соответствии с затрачиваемой энергией.