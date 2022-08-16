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Фитнес-тренер раскрыла способ добиться идеальных бедер без строгих диет

Фитнес-тренер Логвина: строгие диеты с дефицитом калорий провоцируют дряблость кожи

Фото: unsplash

Фитнес-тренер и эксперт по правильному питанию Яна Логвина раскрыла способы, которые помогут избавиться от целлюлита и добиться идеальных бедер без диет и ограничений. Соответствующие комментарии поступили в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 16 августа.

По словам специалистки, строгие диеты, выстроенные на дефиците калорий, провоцируют недостаток питательных веществ в организме и, как следствие, дряблость кожи. Утверждается, что рацион должен быть продуман и составлен индивидуально в зависимости от затрачиваемой в течение дня энергии.

«Рассчитайте, сколько энергии вы тратите, и потребляйте чуть меньше калорий, чем требуется. Убедитесь, что рацион включает протеины, жиры и углеводы в правильном соотношении. Сейчас это легко контролировать, поскольку существует большое количество специальных приложений для смартфона», — отмечает тренер.

Кроме того, инфлюэнсер призвала сделать физическую активность частью образа жизни, особенно в условиях сидячей работы. При этом Логвина не рекомендует прибегать к ежедневным изнуряющим тренировкам. «В человеческом теле все процессы взаимосвязаны, поэтому решать всякую проблему надо комплексно и планомерно. Неделя, проведенная в тренажерном зале безвылазно, не изменит фигуру — только перегрузит сердце и вызовет мышечные спазмы. Ограничение в еде может снизить вес, но, будучи непродуманным, нанесет ущерб метаболизму и точно не сделает кожу на бедрах красивей», — добавила она.

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По мнению тренера, достаточно трех-четырех энергичных занятий в неделю, при этом вид активности может быть любым: от спортивных игр и пеших прогулок до легкой гимнастики дома или на рабочем месте. Вдобавок эксперт посоветовала добавить к тренировкам миофасциальный релиз (МФР) — массаж, выполняемый с помощью специального ролика или теннисного мячика. Данная процедура повышает эластичность кожи и разглаживает ее за счет нормализации циркуляции жидкостей в жировом слое.

«В сети много видео, которые подскажут, как делать МФР правильно. Делать массаж можно тогда, когда вам удобно: сразу после пробуждения или перед сном. Если выполнять процедуру регулярно, нейтрализуются причины возникновения визуально выраженного целлюлита и эффекта апельсиновой корки», — пояснила Логвина.

Ранее в августе профессиональная российская танцовщица, хореограф и блогер Полина Дубкова назвала способ добиться идеальных ягодиц без посещения спортзала и ограничений в питании. Вместо радикальных мер необходимо поддерживать водный баланс и выполнять несложные упражнения в домашних условиях. Кроме того, Дубкова порекомендовала делать растяжку после каждой тренировки.

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Полина Гераскина
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