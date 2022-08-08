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Россиянкам назвали способ добиться идеальных ягодиц без диет и спортзала

Российский хореограф Полина Дубкова: добиться идеальных ягодиц поможет растяжка

Фото: Jernej Graj / Unsplash

Профессиональная российская танцовщица, хореограф и блогер Полина Дубкова назвала способ добиться идеальных ягодиц без посещения спортзала и ограничений в питании. Соответствующие рекомендации поступили в распоряжение «Ленты.ру».

По мнению эксперта, строгие диеты и изнуряющие тренировки в тренажерном зале являются бесполезными. Вместо них необходимо поддерживать водный баланс и выполнять несложные упражнения в домашних условиях, считает она. «Стоит отказаться от любых сладких газировок — они портят кожу и негативно влияют на фигуру в целом. Необходимо следить за здоровьем, так как внешнее состояние тела — отражение внутреннего», — подчеркивает специалистка.

Кроме того, Дубкова порекомендовала делать растяжку после каждой домашней тренировки. Заниматься хореограф советует два-три раза в неделю, отмечая, что главное в этом тренировочном режиме — стабильность. «Растяжка поможет сохранить изящность фигуры и мягкие линии, обрести пластичность. Кроме того, это позволит выработать умение двигаться плавно и расковано в обычной жизни», — объяснила она.

Ранее в августе российский спортсмен, чемпион мирового первенства по паркуру и блогер Кирилл Колесников назвал способы предотвратить обвисание кожи во время похудения. Эксперт заявил, что процесс сбрасывания веса должен проходить постепенно и системно. Кроме того, рацион должен быть обогащен витаминами А, B1, B2, B6, E, C и PP, а также коллагеном.

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Полина Гераскина
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