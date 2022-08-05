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Россиянкам назвали способы предотвратить обвисание кожи при похудении

Спортсмен Кирилл Колесников: постепенное похудение поможет предотвратить обвисание кожи

Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Российский спортсмен, чемпион мирового первенства по паркуру и блогер Кирилл Колесников назвал способы предотвратить обвисание кожи во время похудения. Соответствующие рекомендации поступили в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 5 августа.

Эксперт заявил, что процесс сбрасывания веса должен проходить постепенно и системно. «Внезапная потеря в весе — сильный стресс для всего организма. Из-за этого происходит чрезмерный выброс кортизола. Лучший способ избежать всех проблем — снижать вес постепенно: от двух до пяти процентов в месяц от изначальной массы», — объяснил он.

Спортсмен также отметил важность витаминов для поддержания здоровья кожи. Так, Колесников утверждает, что для тонуса необходимо включить в рацион витамины А, B1, B2, B6, E, C и PP, а также коллаген.

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Вдобавок, нужно тщательно ухаживать за кожей, в частности, делать салонные процедуры, например, аппаратные массажи, обертывания, мезотерапию. «Если такой возможности нет, то можно ограничиться уходом дома — делать самомассаж и обертывания. Но следует быть осторожными, ведь у каждой из этих процедур есть свои противопоказания», — советует специалист.

Кроме того, рекомендуются занятия йогой и кардиотренировки. Утверждается, что они улучшают циркуляцию крови и ускоряют обменные процессы.

В июле российская спортсменка Лиза Исаева рассказала о вреде фруктов при похудении. Известно, что упомянутые продукты богаты простыми углеводами и глюкозой. Эксперт предупредила, что их обилие в рационе может привести к увеличению веса, ухудшению качества кожи, сна и общего здоровья.

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Полина Гераскина
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