Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Раскрыто негативное влияние укрепления доллара

Аналитик Васильев: укрепление доллара негативно влияет на валюты развивающихся стран

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Благодаря ужесточению политики Федеральной резервной системы (ФРС) доллар продолжает укрепление на мировом валютном рынке, однако это негативно влияет на валюты развивающихся стран. Такое последствие раскрыл главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с агентством «Прайм».

«Большинство сырьевых товаров выражено в долларах, поэтому укрепление американской валюты делает сырьевые товары дороже для всех стран, кроме США», — подчеркнул аналитик. По словам Васильева, это усугубляет инфляцию, особенно для стран-импортеров энергоносителей, продовольствия и другого сырья: в частности, государств Африки и Латинской Америки.

Курс евро уже снизился до 20-летнего минимума к доллару, напомнил он. В свою очередь, курс юаня упал до двухлетнего минимума. Исторический минимум обновили турецкая лира и индийская рупия. На сегодняшний день Индия, Таиланд и Южная Корея столкнулись с резким падением своих резервов — этом году они, по информации Bloomberg, сократились на 115 миллиардов долларов.

Материалы по теме:
От биткоинов до выборов. Что такое технология блокчейн и как она работает?
От биткоинов до выборов.Что такое технология блокчейн и как она работает?
4 сентября 2022
Деньги из воздуха. Миллионы людей пытаются зарабатывать во сне, на отдыхе или во время пробежки. Кто на этом наживается?
Деньги из воздуха.Миллионы людей пытаются зарабатывать во сне, на отдыхе или во время пробежки. Кто на этом наживается?
1 августа 2022

«Стремительное укрепление доллара сильно негативно для развивающихся рынков, где центробанки активно сжигают резервы для поддержки национальных валют», — пояснил эксперт.

Ранее экономист Клопенко рассказал, что рост доллара по отношению к другим мировым валютам более чем на 10 процентов говорит о кризисе в США, который может поставить на грань выживания экономики ряда государств.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Путин предупредил Запад о последствиях введения потолка цен на российское сырье
Британцы оценили шансы Трасс справиться с работой премьер-министра
Появилась возможность поселиться в доме Умы Турман и Итана Хоука
Мужчина дважды за пять дней сорвал джекпот
Раскрыто негативное влияние укрепления доллара
Очередное нападение с ножом на людей совершено в Канаде
Берлускони предложил стать посредником по Украине вместе с Меркель
В Канаде задержали второго подозреваемого в убийстве десяти человек
Россия запросила в Совбезе ООН обсуждение поставок западных вооружений Украине
Спрогнозированы сроки старта продаж iPhone 14 в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.