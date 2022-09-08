Раскрыто негативное влияние укрепления доллара

Аналитик Васильев: укрепление доллара негативно влияет на валюты развивающихся стран

Благодаря ужесточению политики Федеральной резервной системы (ФРС) доллар продолжает укрепление на мировом валютном рынке, однако это негативно влияет на валюты развивающихся стран. Такое последствие раскрыл главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с агентством «Прайм».

«Большинство сырьевых товаров выражено в долларах, поэтому укрепление американской валюты делает сырьевые товары дороже для всех стран, кроме США», — подчеркнул аналитик. По словам Васильева, это усугубляет инфляцию, особенно для стран-импортеров энергоносителей, продовольствия и другого сырья: в частности, государств Африки и Латинской Америки.

Курс евро уже снизился до 20-летнего минимума к доллару, напомнил он. В свою очередь, курс юаня упал до двухлетнего минимума. Исторический минимум обновили турецкая лира и индийская рупия. На сегодняшний день Индия, Таиланд и Южная Корея столкнулись с резким падением своих резервов — этом году они, по информации Bloomberg, сократились на 115 миллиардов долларов.

«Стремительное укрепление доллара сильно негативно для развивающихся рынков, где центробанки активно сжигают резервы для поддержки национальных валют», — пояснил эксперт.

Ранее экономист Клопенко рассказал, что рост доллара по отношению к другим мировым валютам более чем на 10 процентов говорит о кризисе в США, который может поставить на грань выживания экономики ряда государств.