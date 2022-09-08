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В Камлюково открыли обновленный Дом культуры

В селе Камлюково, Кабардино-Балкария, после ремонта открыли обновленный Дом культуры

Кадр: ГТРК «Кабардино-Балкария»

Обновленный Дом культуры вновь открыли в селе Камлюково, Зольский район Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, капитальный ремонт в учреждении, построенном в 1967 году, провели к столетию республики. Рабочие укрепили фундамент, заменили ветхие коммуникации и кровлю, а также выполнили внутреннюю и внешнюю отделку.

Символическую красную ленту перерезали депутат Госдумы Заур Геккиев, министр культуры Мухадин Кумахов и глава администрации Зольского района Руслан Гятов. Почетные гости поздравили селян с открытием Дома культуры, а также с вековым юбилеем Кабардино-Балкарии. Кроме того, они лично осмотрели помещения, в которых более 200 учеников смогут заниматься в различных кружках.

«Сегодня преображается вся республика», — подчеркнул Геккиев в разговоре с журналистами.

В июле в Ингушетии началось строительство школы на 250 мест. На реализацию проекта выделено 218 миллионов рублей из бюджета, а также земельный участок площадью 1,28 гектара. Окончание строительства намечено на 2023 год.

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Майя Пономаренко
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