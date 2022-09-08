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Бывшая учительница стала миллионершей благодаря продаже откровенных фото в сети

Бывшая учительница Кортни Тиллиа из США стала OnlyFans-моделью и разбогатела за три года

Фото: Clay Banks / Unsplash

Бывшая учительница Кортни Тиллиа из США начала продавать откровенные фотографии на платформе OnlyFans и разбогатела. Ее историю приводит TMZ.

По словам героини материала, за три года ей удалось заработать один миллион долларов (60,8 миллиона рублей). Всего она завела три страницы в соцсети: закрытый VIP-аккаунт с эксклюзивным контентом, открытый аккаунт и онлайн-магазин с собственным мерчем. Наибольшую выручку женщине принес первый — сумма дохода составила почти 750 тысяч долларов (45 миллионов рублей).

Тиллиа призналась, что в школе она смогла бы заработать такие деньги за 25 лет. При этом, когда экс-преподавтельница стала OnlyFans-моделью, ее жизнь полностью изменилась. Вместе с мужем и четырьмя детьми американка смогла переехать в Лос-Анджелес из Аризоны и отправиться в путешествия на Гавайи, Ямайку и в Колумбию.

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Женщина рассказала, что жертвует часть своего дохода в приюты для бездомных и не стыдится новой работы. Вместо этого она сосредоточена на том, чтобы научить детей широко мыслить и не осуждать других за то, чем они зарабатывают на жизнь.

В июле сообщалось о британке Латиша Джонс, которая ушла в вебкам и начала зарабатывать миллионы рублей каждый месяц. Девушка призналась, что столкнулась с упомянутой сферой в 19 лет. В то время она училась в университете на криминалиста и трудилась продавщицей в сети супермаркетов Tesco, однако решила оставить оба занятия ради карьеры онлайн-модели. Экс-студентка заявила, что ее привлек быстрый и легкий заработок: так, за час она получала 300 фунтов стерлингов (20 тысяч рублей).

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Карина Черных
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