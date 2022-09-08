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Столица азиатской страны собралась запретить фейерверки

В столице Индии Нью-Дели собрались запретить запуск фейерверков из-за грязного воздуха

Фото: Amarjeet Kumar Singh

Власти индийского города Нью-Дели собрались запретить запуск фейерверков. Таким образом в столице азиатской страны планируют не допустить опасного уровня загрязнения воздуха, пишет Reuters.

«Чтобы уберечь людей от опасности загрязнения в Дели, как и в прошлом году, на этот раз также полностью запрещены производство, хранение, продажа и использование всех видов петард», — заявил министр окружающей среды города Гопал Раи в Twitter.

Запрет будет действовать с октября и до начала января 2023-го. Однако точную дату вступления новых правил в силу власти не назвали. Использование пиротехники ограничат в зимние месяцы, так как в холодном воздухе дольше задерживаются пыль, выхлопы транспорта и дым с полей, где сжигают остатки соломы.

Реализация инициативы также означает, что традиционный праздник огней Дивали пройдет в Нью-Дели менее красочно, чем обычно. Фестиваль, символизирующий победу света над силами тьмы, начнется 24 октября и продлится пять дней. Некоторых последователей индуизма возмутило решение городских властей — они считают, что запрет на пиротехнику во время Дивали посягает на их верования.

Одним из последствий запуска пиротехники на празднике Дивали в ноябре 2021 года стало загрязнение священной реки Ямуна, протекающей в Нью-Дели. Водоем покрылся токсичной белой пеной, нарушилось водоснабжение в нескольких районах индийской столицы.

Нина Ташевская
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