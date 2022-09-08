Певица обвинила Кардашьян в плагиате за фото со спущенными штанами и флагом США

Певица Фрэнки Бридж обвинила Ким Кардашьян в плагиате за фото на обложке журнала Interview

Британская певица Фрэнки Бридж обвинила американскую телезвезду Ким Кардашьян в плагиате из-за обложки журнала Interview, для которой последняя снялась со спущенными штанами на фоне государственного флага США. На ее Instagram-пост (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратили внимание в The Sun.

В своей публикации 33-летняя Бридж разместила коллаж, состоящий из кадра с Кардашьян и скриншота из ее собственного видео. В ролике, записанном в апреле, исполнительница танцевала спиной к камере в черных спущенных штанах и кружевном нижнем белье.

«Стерва украла мой образ», — высказалась она в сторис, которая на данный момент удалена.

Ким Кардашьян стала героиней специального номера American Dream Issue журнала Interview и подверглась критике со стороны фанатов. Знаменитость снялась для обложки сентябрьского выпуска в джинсовой куртке и со спущенными штанами у флага США, повернувшись к камере спиной. Поклонники обругали образ Кардашьян в комментариях под публикацией, называя ее «проклятьем США».