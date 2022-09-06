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Кардашьян со спущенными штанами на фото с флагом обругали фразой «проклятье США»

Телезвезда Ким Кардашьян снялась со спущенными штанами у флага США для журнала Interview
Ким Кардашьян

Ким Кардашьян. Фото: @kimkardashian

Американская телезвезда Ким Кардашьян стала героиней специального номера American Dream Issue журнала Interview и подверглась критике со стороны фанатов. Соответствующие фото и видео появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость снялась для обложки сентябрьского выпуска в джинсовой куртке и со спущенными штанами у флага США, повернувшись к камере спиной. При этом стилисты высветлили ей брови, а волосы разделили по прямому пробору, уложив их в легкие локоны.

Поклонники обругали образ Кардашьян в комментариях под публикацией, которая набрала более 1 миллиона лайков. «Проклятье США», «Это совсем не похоже на Ким. Я даже не узнал ее, пока не прочитал комментарии», «Что вообще у нее происходит?», «Это не пример для молодежи», «Ким, ты куда пошла? Это на тебя не похоже», «На это все есть одна фраза: "Носи флаг как трусы"», — высказывались они.

Также бизнесвумен выложила еще несколько снимков. На одном из них она запечатлена в майке, через которую просвечивается ее обнаженная грудь. Кроме того, телезвезда примерила красный кожаный топ, шипованный ошейник на шею, куртку и трусы с изображением флага США.

В августе коммерческий фотограф Кэролайн Росс уличила Ким Кардашьян в неудачном применении инструментов ретуши на рекламных фото наушников бренда Beats. Блогерша заявила, что знаменитость специально использовала фотошоп, чтобы ее шея казалась меньше.

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Карина Черных
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