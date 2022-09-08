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Врачи назвали способы обезопасить домашних животных и себя от гельминтов

Врач Маликова сообщила, что почти невозможно заразиться глистами от домашних животных

Фото: Ludemeula Fernandes / Unsplash

Если домашнее животное регулярно обрабатывается от гельминтов, заразиться от него человеку почти невозможно, сообщили врач-гастроэнтеролог Софья Маликова «ИНВИТРО-Урал» и старший врач-эксперт ветеринарной клиники Vet Union Елена Трусевич. В пресс-релизе, который имеется в распоряжении «Ленты.ру», они назвали основные способы обезопасить себя и питомцев от всех видов паразитов.

Маликова рассказала, что в российских широтах из всех гельминтов напрямую от домашних животных человек может быть инфицирован только эхинококкозом. Во всех остальных случаях он заражается паразитами исключительно фекально-оральным путем — через загрязненную или термически не обработанную пищу либо грязные руки. Поэтому важно соблюдать правила личной гигиены и термически обрабатывать еду, предназначенную для домашних животных, объяснила она.

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Еще один способ заражения — если питомец с прогулки принес на шерсти и лапах яйца глистов, которыми сам заболеть не может, продолжила ветеринар Трусевич. По ее словам, в данном случае в первую очередь страдают люди, которые погладят животное, а потом, не помыв руки, садятся есть.

Снизить риск инфицирования паразитами поможет соблюдение ряда простых правил, отметила ветеринар.

Если животные регулярно обрабатываются от паразитов, то риски заражения сведены к минимуму. Регулярная уборка лотка у кошек и соблюдение правил гигиены (мытье лап и так далее) после прогулки у собаки также способствуют уменьшению риска заражения

Елена ТрусевичСтарший врач-эксперт ветеринарной клиники Vet Union

В то же время, согласно современным клиническим рекомендациям, профилактика гельминтозов у людей не включает периодической дегельминтизации владельцев собак и кошек, добавила Трусевич. Исключение составляют только те случаи, когда у пациентов обнаружены клинические проявления или лабораторное подтверждение заболевания в результате ПЦР-исследования анализа кала. «В этом случае дегельминтизация проводится для всех членов семьи, но не нужна домашним животным. Препараты для дегельминтизации, если их принимать рекомендуемым курсом в терапевтических дозах, не опасны для взрослых и детей», — подытожила врач.

Ранее врач-педиатр Ольга Гофман перечислила простые способы защиты детей от паразитов. По ее словам, предотвратить заражение помогут чеснок, репейник и одуванчик.

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Наталья Обрядина
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