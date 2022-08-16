Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Педиатр назвала простые методы защиты детей от паразитов

Педиатр Ольга Гофман: от паразитов защитят чеснок и репейник

Фото: Shutterstock

Чеснок, репейник и одуванчик могут предотвратить заражение детей паразитами, рассказала педиатр и автор книги «Мама-врач: почему болеют наши дети?» Ольга Гофман. В беседе с «Лентой.ру» она назвала простые методы защиты организма ребенка от паразитарных инфекций и болезней.

Дети, особенно дошкольного возраста, больше остальных рискуют заразиться паразитами: лямблиями, аскаридами и другими. Чаще всего заражение происходит в детском саду или во время отдыха на даче, уточнила педиатр.

Материалы по теме:
Аппетитный паразит Люди забудут про бургеры и стейки. Будущее — за личинками и тараканами
Аппетитный паразитЛюди забудут про бургеры и стейки. Будущее — за личинками и тараканами
19 января 2019
«Наши старые друзья глисты» Они заражают себя вирусами, бактериями и паразитами. Все ради науки
«Наши старые друзья глисты»Они заражают себя вирусами, бактериями и паразитами. Все ради науки
7 июля 2018

Взрослые могут понять, что их ребенок заразился, по нескольким симптомам: у него болит живот в области пупка, ощущается вздутие живота, появляются запоры или жидкий стул.

У детей, зараженных паразитами, появляется аллергическая сыпь на коже, они плохо спят в середине ночи, слабо набирают вес, медленно развиваются и растут

Педиатр предупредила, что физиологически у детей слабая защита от паразитов, однако если соблюдать гигиену, заражения можно избежать. Также важен контроль со стороны родителей, чтобы дети не ели немытые ягоды, овощи, фрукты.

Профилактику заражения паразитами можно проводить с помощью растительных препаратов, главное, чтобы у ребенка не было на них аллергии. Это может быть черный орех, девясил, пижма, чеснок, перечислила Гофман. Их стоит давать детям в течение всего времени пребывания на даче.

Если не хотите давать растительные препараты, можно дать желчегонные, чтобы усилить активность желчи и защититься от паразитов. К ним относятся бессмертник, артишок, репейник, одуванчик

Ольга ГофманПедиатр

Если заражение паразитами все же случилось, то бороться с ними стоит только медикаментозно, потому что растительные препараты не лечат, а только ослабляют активность глистов и иногда усиливают их выход из тканей, предупредила педиатр.

«Отслеживать течение болезни или инфекции и лечить их нужно под контролем врача. Детям рекомендуется пройти курс паразитарной терапии, сочетающей медикаментозное лечение с употреблением растительных препаратов», — резюмировала Гофман.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что семечки могут быть опасны для здоровья. По ее словам, в них могут находиться яйца паразитов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
На площадке для хранения боеприпасов в Крыму произошел пожар
В Эстонии решили демонтировать еще шесть советских памятников
Российская подлодка будущего получит беспилотники
Минобороны раскрыло ущерб из-за диверсии на складе боеприпасов в Крыму
Брайс Даллас Ховард получила за «Мир Юрского периода» меньше Криса Пратта
Стало известно об альтернативе приложения Сбера в AppStore
С осужденного мэра Оренбурга взыскали 10 тысяч рублей недостающей взятки
Россиянам перечислили трудности получения зарубежных банковских карт
В Москве умер знаменитый народный артист России
Минобороны назвало диверсией пожар и детонацию боеприпасов на складе в Крыму
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.