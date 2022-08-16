Педиатр назвала простые методы защиты детей от паразитов

Педиатр Ольга Гофман: от паразитов защитят чеснок и репейник

Чеснок, репейник и одуванчик могут предотвратить заражение детей паразитами, рассказала педиатр и автор книги «Мама-врач: почему болеют наши дети?» Ольга Гофман. В беседе с «Лентой.ру» она назвала простые методы защиты организма ребенка от паразитарных инфекций и болезней.

Дети, особенно дошкольного возраста, больше остальных рискуют заразиться паразитами: лямблиями, аскаридами и другими. Чаще всего заражение происходит в детском саду или во время отдыха на даче, уточнила педиатр.

Взрослые могут понять, что их ребенок заразился, по нескольким симптомам: у него болит живот в области пупка, ощущается вздутие живота, появляются запоры или жидкий стул.

У детей, зараженных паразитами, появляется аллергическая сыпь на коже, они плохо спят в середине ночи, слабо набирают вес, медленно развиваются и растут

Педиатр предупредила, что физиологически у детей слабая защита от паразитов, однако если соблюдать гигиену, заражения можно избежать. Также важен контроль со стороны родителей, чтобы дети не ели немытые ягоды, овощи, фрукты.

Профилактику заражения паразитами можно проводить с помощью растительных препаратов, главное, чтобы у ребенка не было на них аллергии. Это может быть черный орех, девясил, пижма, чеснок, перечислила Гофман. Их стоит давать детям в течение всего времени пребывания на даче.

Если не хотите давать растительные препараты, можно дать желчегонные, чтобы усилить активность желчи и защититься от паразитов. К ним относятся бессмертник, артишок, репейник, одуванчик Ольга Гофман Педиатр

Если заражение паразитами все же случилось, то бороться с ними стоит только медикаментозно, потому что растительные препараты не лечат, а только ослабляют активность глистов и иногда усиливают их выход из тканей, предупредила педиатр.

«Отслеживать течение болезни или инфекции и лечить их нужно под контролем врача. Детям рекомендуется пройти курс паразитарной терапии, сочетающей медикаментозное лечение с употреблением растительных препаратов», — резюмировала Гофман.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что семечки могут быть опасны для здоровья. По ее словам, в них могут находиться яйца паразитов.