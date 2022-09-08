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Часть магазинов H&M продолжит работу после объявленной даты закрытия

Магазины H&M в «Метрополисе», «Афимолле» и на Тверской будут открыты после 30 ноября

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Флагманские магазины шведского бренда одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома H&M продолжат работать в России после 30 ноября. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к руководству компании

Стало известно, что после объявленной даты закрытия покупателям будут доступны несколько торговых точек в Москве — в торговых центрах «Метрополис» и «Афимолл», а также на Тверской улице. Там будут продаваться товары, нераспроданные в других магазинах сети, а также остатки со склада.

«Магазины будут оставаться открытыми, пока не будет распродана большая часть товаров», — пояснили в службе поддержки H&M.

Точную дату закрытия торговых точек марки ранее назвал Mash, сославшись на письмо от руководства одного из сотрудников, в котором было объявлено, что компания окончательно уйдет с российского рынка 30 ноября 2022 года. Однако представители H&M рассказали, что все магазины будут прекращать работу поэтапно.

18 июля компания H&M объявила о сворачивании бизнеса в России на фоне проблем с ведением работы и нестабильной политической ситуации. Генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон заявила, что компания благодарит российских сотрудников за работу.

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Дина Васильева
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