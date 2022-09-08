Врач предупредила об опасности детского храпа

Отоларинголог Дворникова: гипоксия из-за храпа приводит к отставанию в развитии у детей

Гипоксия из-за храпа приводит к отставанию в развитии у детей, предупредила заведующая детским лор-отделением Центральной клинической больницы Управделами президента РФ, отоларинголог Тамара Дворникова. Об этой и других опасностях детского храпа она рассказала в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, у ребенка могут происходить остановки дыхания и вследствие этого развиться синдром обструктивного апное, из-за которого ребенок будет страдать от гипоксии. «Из-за гипоксии ребенок станет чувствовать себя усталым, разбитым. Начнутся головные боли и трудности с концентрацией внимания. Возможно даже отставание в психомоторном и интеллектуальном развитии», — предостерегла Дворникова

Также, продолжила врач, апное может привести к заболеваниям эндокринной и сердечно-сосудистой системы.

Отоларинголог отметила, что чаще всего дети начинают храпеть из-за увеличения аденоидов или миндалин, искривления носовой перегородки или микрогнатии, ожирения. Кроме того, добавила Дворникова, причиной храпа у детей могут быть неврологические, эндокринные заболевания и аллергический ринит.

Ранее руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин назвал причину разницы в храпе мужчин и женщин. По его словам, алкоголь и курение являются причинами большей подверженности мужчин храпу.