В Латвии приняли закон об отделении Латвийской православной церкви от РПЦ

Сейм Латвии принял закон о независимости Латвийской православной церкви от РПЦ

Сейм Латвии принял закон об отделении Латвийской православной церкви от Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщает портал Delfi.

Как заявил председатель комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Артус Кайминьш, принятие соответствующего документа «закрепит историческую самостоятельность и независимость Латвийской православной церкви» и «предотвратит влияние или власть» над ней со стороны РПЦ.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс сообщал, что принятие закона о независимости Латвийской православной церкви обеспечит признание ее автокефалии со стороны республики.