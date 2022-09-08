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В Латвии приняли закон об отделении Латвийской православной церкви от РПЦ

Сейм Латвии принял закон о независимости Латвийской православной церкви от РПЦ

Фото: Shutterstock

Сейм Латвии принял закон об отделении Латвийской православной церкви от Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщает портал Delfi.

Как заявил председатель комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Артус Кайминьш, принятие соответствующего документа «закрепит историческую самостоятельность и независимость Латвийской православной церкви» и «предотвратит влияние или власть» над ней со стороны РПЦ.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс сообщал, что принятие закона о независимости Латвийской православной церкви обеспечит признание ее автокефалии со стороны республики.

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Георгий Нестеров
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