Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Латвийская православная церковь собралась отделиться от РПЦ

Сейм начал рассмотрение закона об отделении Латвийской православной церкви от РПЦ

Фото: Rolf Fischer / Globallookpress.com

Сейм (парламент) Латвии начал рассмотрение закона об отделении Латвийской православной церкви от Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщает Baltnews.

Новые поправки о полной независимости и автокефальности церкви были переданы сеймом на рассмотрение Комиссии по правам человека и связям с общественностью.

Однако президент Латвии Эгилс Левитс ранее заявлял, что существует риск того, что руководство РПЦ может в одностороннем порядке ликвидировать полную самостоятельность Латвийской православной церкви и фактически изменить ее статус.

«С этими поправками к закону, которые сейчас внесены в сейм, Латвийское государство признает, что Латвийская православная церковь является полностью независимой и автокефальной, и она не зависит ни от одной другой церкви за пределами Латвии. Когда закон вступит в силу, любое влияние или власть Московского Патриарха над нашей православной церковью будет устранено», — пояснил латвийский президент.

Ранее в августе МИД России заявил, что властям Латвии нужно прекратить заниматься провокациями и сфокусироваться на своей стране.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Антоненко
Обсудить
Последние новости
К заболевшей королеве Елизавете II выехали все ее дети
Помощник Путина раскритиковал юань
Названа модная замена плащу на осень
Прошедшее лето стало самым жарким в истории Европы
В Госдуме предупредили о последствиях для стран Балтии из-за решения по визам
Политолог заявила о росте пророссийского курса в Запорожье и на Херсонщине
Причиной взрыва в жилом доме в Москве стала попытка самоубийства жильца
Раскрыта стоимость туров по самым желанным направлениям России
Мишустин рассказал об адаптации экономики России к разрушительным санкциям
Полицейские задержали россиянина за убийство знакомого карандашом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.