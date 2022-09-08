Латвийская православная церковь собралась отделиться от РПЦ

Сейм начал рассмотрение закона об отделении Латвийской православной церкви от РПЦ

Сейм (парламент) Латвии начал рассмотрение закона об отделении Латвийской православной церкви от Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщает Baltnews.

Новые поправки о полной независимости и автокефальности церкви были переданы сеймом на рассмотрение Комиссии по правам человека и связям с общественностью.

Однако президент Латвии Эгилс Левитс ранее заявлял, что существует риск того, что руководство РПЦ может в одностороннем порядке ликвидировать полную самостоятельность Латвийской православной церкви и фактически изменить ее статус.

«С этими поправками к закону, которые сейчас внесены в сейм, Латвийское государство признает, что Латвийская православная церковь является полностью независимой и автокефальной, и она не зависит ни от одной другой церкви за пределами Латвии. Когда закон вступит в силу, любое влияние или власть Московского Патриарха над нашей православной церковью будет устранено», — пояснил латвийский президент.

Ранее в августе МИД России заявил, что властям Латвии нужно прекратить заниматься провокациями и сфокусироваться на своей стране.