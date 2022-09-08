Латвийская православная церковь собралась отделиться от РПЦ
Сейм (парламент) Латвии начал рассмотрение закона об отделении Латвийской православной церкви от Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщает Baltnews.
Новые поправки о полной независимости и автокефальности церкви были переданы сеймом на рассмотрение Комиссии по правам человека и связям с общественностью.
Однако президент Латвии Эгилс Левитс ранее заявлял, что существует риск того, что руководство РПЦ может в одностороннем порядке ликвидировать полную самостоятельность Латвийской православной церкви и фактически изменить ее статус.
«С этими поправками к закону, которые сейчас внесены в сейм, Латвийское государство признает, что Латвийская православная церковь является полностью независимой и автокефальной, и она не зависит ни от одной другой церкви за пределами Латвии. Когда закон вступит в силу, любое влияние или власть Московского Патриарха над нашей православной церковью будет устранено», — пояснил латвийский президент.
Ранее в августе МИД России заявил, что властям Латвии нужно прекратить заниматься провокациями и сфокусироваться на своей стране.