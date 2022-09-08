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Индонезия захотела возобновить прямые рейсы с Россией

Посол Индонезии Хосе Таварес сообщил о работе над возобновлением прямых рейсов с Россией

Фото: Ross Parmly / Unsplash

Посол Индонезии в Москве Хосе Таварес сообщил о работе над возобновлением прямых рейсов с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, для этого российским авиакомпаниям необходимо иметь представительство в Джакарте. «Да, есть процедура, которую нужно выполнить, мы уже представили запрос от упомянутых мною авиакомпаний — "Аэрофлот", NordWind в Джакарту. Но есть определенные требования, которые они должны выполнить», — заявил посол.

Таварес подчеркнул, что многие компании из России заинтересованы в организации авиасообщение двух стран. «Насколько я знаю, уже есть разрешение для авиакомпании Azur Air осуществлять прямые перелеты из Владивостока на остров Бали», — отметил он.

Ранее сообщалось, что министерство транспорта РФ разрешило турецким авиакомпаниям запустить 20 дополнительных рейсов в неделю в Россию. Заместитель главы ведомства Игорь Чалик рассказал, что дополнительные рейсы турецкие авиаперевозчики получили «в рамках паритета с российскими авиакомпаниями».

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Марина Совина
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