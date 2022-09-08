Рыжий из «Иванушек» рассказал о помощи продюсера с арендой жилья

Певец Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, что продюсер Игорь Матвиенко снимал ему жилье

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал, что в начале своей карьеры в музыкальном коллективе он проживал в съемной квартире, которую ему тогда снимал продюсер группы Игорь Матвиенко. Своими воспоминаниями певец поделился в разговоре с изданием KP.RU.

По словам музыканта, он стремился к популярности всю жизнь и был рад реакции слушателей на песню «Тучи», ставшую хитом. При этом певец переживал за повышенное внимание со стороны поклонниц, однако считал ситуацию гармоничной.

«Когда после выхода клипа на песню "Тучи" мы проснулись популярными, я подумал: "Наконец-то!" Потому что до этого мы два года репетировали по пять-шесть часов в день. Матвиенко тогда снимал мне квартиру и платил нам в месяц по 10 тысяч рублей. Приходилось как-то выживать», — подытожил рыжий из «Иванушек». Григорьев-Аполлонов признался, что, несмотря на помощь продюсера с арендой жилья, этот период жизни был для него непростым.

В августе бывшая участница группы «Фабрика» Александра Савельева рассказала о кредите на покупку маленькой квартиры, который она оформила много лет назад после участия в проекте «Фабрика звезд». Певица отметила, что сумма была достаточно большой и ей пришлось долго и тяжело ее выплачивать. Кроме того, в то время не было мобильных приложений, которые облегчали процесс погашения займов.