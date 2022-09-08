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В Италии назвали ситуацию на Украине катастрофической

Итальянский социолог Орсини заявил, что на Украине сложилась катастрофическая ситуация

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Итальянский социолог Алессандро Орсини в интервью телеканалу Rai 3 заявил, что на Украине сложилась катастрофическая ситуация для Киева и его союзников.

«Украина погружается в разруху, смертей все больше. <…> И пока самой важной военной победы достигла Россия», — отметил он.

По его словам, в июле союзные силы взяли под контроль всю территорию Луганской народной республики. Орсини считает, что на сегодняшний день для полного освобождения Донбасса России и народным республикам осталось преодолеть последнюю оборонительную линию украинских войск в районе Славянска и Краматорска.

Социолог назвал «ожидаемой» победу российской стороны на этом участке. По его словам, это станет трагедией для Киева.

Орсини также заявил, что западные СМИ искажают ситуацию, сознательно преуменьшая успехи российских военных. «Сейчас наша проблема в том, что мы скрываем полный провал Запада и ЕС на Украине, не говорим о том, что на самом деле происходит», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что конечный результат спецоперации на Украине будет достигнут в любом случае. Политик также обвинил Запад в развязывании войны на Украине, подчеркнув, что в связи с политикой западных стран произошел слом миропорядка, который уже невозможно остановить.

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Марина Совина
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