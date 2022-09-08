Напавший с ножом на ученика российский подросток уже попадал в поле зрения ФСБ

Школьника из Казани, порезавшего ученика, прежде задерживала ФСБ за планы о расстреле

Казанский девятиклассник, напавший с ножом на ученика в школе №101, уже попадал в поле зрения ФСБ в ноябре 2021 года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Спецслужбы задержали его прошлой осенью вместе с другом у тайника, в котором была футболка Hate с окровавленной белой розой в стиле американской субкультуры. Подростки поведали силовикам, что с одним из них связался администратор канала с мемами о расстрелах — некто из Украины с ником Белая роза. Он предложил школьнику за 5000 рублей устроить расстрел в учебном заведении, а затем передал координаты тайника с футболкой, которую он должен был надеть на преступление.

Приятель подростка, порезавшего ученика в школе, известен хулиганским поведением, также он употребляет спиртное и состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее 8 сентября сообщалось об инциденте в школе №101. Конфликт между девятиклассниками произошел на перемене после четвертого урока: перепалка подростков переросла в драку, в ходе которой один из них достал самодельный нож и ударил оппонента несколько раз в грудь. Раны оказались поверхностными, пострадавший отказался от госпитализации. Причина драки неизвестна.

Источник отмечает, что ранее этот школьник уже вел себя вызывающе: когда в 2021 году кто-то по телефону заявлял о ложном минировании школы, то фигурант всем хвастал, что это его рук дело. Доказательств этому не нашли.