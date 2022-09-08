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Российский школьник принес в школу нож и ударил им ученика

В Казани девятиклассник принес на уроки нож и ударил им ученика

Фото: wu yi / Unsplash

В Казани девятиклассник принес в школу нож и пырнул им на перемене другого ученика — инцидент произошел в школе №101. Отмечается, что нож был самодельным. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По данным канала, конфликт произошел между четвертым и пятым уроками: перепалка двоих девятиклассников переросла в драку, в ходе которой один из них достал нож и ударил им оппонента несколько раз в область груди.

Раны оказались поверхностными: после того как медики обработали их, пострадавший отказался от госпитализации. Причина драки неизвестна.

Источник отмечает, что ранее этот школьник уже вел себя вызывающе: когда в 2021 году кто-то по телефону заявлял о ложном минировании школы, то фигурант всем хвастал, что это его рук дело. Доказательств этому не нашли.

Ранее сообщалось, что в Нальчике 15-летний школьник дважды ударил ножом сверстника из-за места на турнике. Пострадавшего школьника доставили в больницу, где его прооперировали. После операции медики констатировали, что жизни и здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает.

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Леонид Микуляк
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