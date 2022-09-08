Сыну Елизаветы II предрекли недолгое правление Великобританией
Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II, наследник престола принц Чарльз может отречься от престола спустя некоторое время после коронации, предположил руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев в разговоре с «Лентой.ру».
По его мнению, Чарльз может отречься от престола, исполнив функции короля в течение переходного времени. «Я абсолютно уверен, что умрет он не королем, а герцогом. Пожизненным королем он не будет, поскольку он сам к монархии относился немножко скептически. Он понимает прекрасно все проблемы, связанные с собой», — уточнил политолог.
Дело в том, что Чарльз уже пожилой, а британской монархии необходим популярный символ, обозначающий не прошлое, а будущее, считает Калачев. «Принц Чарльз не так популярен в семействе Виндзоров. Там есть очень популярные люди, и их популярность настолько высока, что люди будут готовы подождать, пока закончится время Чарльза. Я думаю, что многие в Британии надеются на то, что он будет переходной фигурой, и в скором времени мы увидим королем Уильяма», — высказался он.
В противном случае Чарльзу необходимо будет сделать что-то способное кардинально изменить отношение британцев к нему, так как на данный момент оно амбивалентное, подытожил политолог.
Королева Елизавета II умерла в 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, короля Георга VI, который стоял во главе Британской империи в годы Второй мировой войны.
В 2022 году Великобритания отпраздновала платиновый юбилей правления Елизаветы — она стала первым монархом в истории страны, царствовавшим 70 лет.