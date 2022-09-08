Сыну Елизаветы II предрекли недолгое правление Великобританией

Политолог Калачев Чарльз может отречься от престола из-за большей популярности сына

Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II, наследник престола принц Чарльз может отречься от престола спустя некоторое время после коронации, предположил руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев в разговоре с «Лентой.ру».

По его мнению, Чарльз может отречься от престола, исполнив функции короля в течение переходного времени. «Я абсолютно уверен, что умрет он не королем, а герцогом. Пожизненным королем он не будет, поскольку он сам к монархии относился немножко скептически. Он понимает прекрасно все проблемы, связанные с собой», — уточнил политолог.

Дело в том, что Чарльз уже пожилой, а британской монархии необходим популярный символ, обозначающий не прошлое, а будущее, считает Калачев. «Принц Чарльз не так популярен в семействе Виндзоров. Там есть очень популярные люди, и их популярность настолько высока, что люди будут готовы подождать, пока закончится время Чарльза. Я думаю, что многие в Британии надеются на то, что он будет переходной фигурой, и в скором времени мы увидим королем Уильяма», — высказался он.

В противном случае Чарльзу необходимо будет сделать что-то способное кардинально изменить отношение британцев к нему, так как на данный момент оно амбивалентное, подытожил политолог.

Королева Елизавета II умерла в 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, короля Георга VI, который стоял во главе Британской империи в годы Второй мировой войны.

В 2022 году Великобритания отпраздновала платиновый юбилей правления Елизаветы — она стала первым монархом в истории страны, царствовавшим 70 лет.

