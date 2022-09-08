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Названы последствия от утечки мазута для Запорожской АЭС

Глава Энергодара Волга: утечка мазута не повлияла на работу ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что утечка мазута в канал подачи воды на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) не повлияла на работу станции. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Ситуация под контролем. Естественно, зараженная вода не поступает на атомную станцию», — подчеркнул Волга.

Ранее в Энергодаре произошла утечка мазута в канал подачи воды на ЗАЭС. В ходе артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) был пробит бак с топливом. Глава администрации Энергодара заявил, что после признания Генштаба ВСУ в нанесении ударов не может быть сомнений в том, кто производил атаку на ЗАЭС.

6 сентября стало известно о семи прилетах снарядов ВСУ в районе атомной станции. В результате обстрела была повреждена линия электропередачи и снижена мощность 6-го энергоблока ЗАЭС.

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Кристина Есикова
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