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Власти Энергодара заявили об отсутствии сомнений в обстреле ЗАЭС бойцами ВСУ

Глава Энергодара Волга заявил, что сомнений в атаке Киевом ЗАЭС быть не может

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Глава администрации Энергодара Александр Волга заявил, что после признания Генерального штаба Вооруженных сил Украины в нанесении ударов, не может быть сомнений в том, кто производил атаку на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Его слова передает ТАСС.

«Самое главное то, что к вечеру после предоставления нами всех материалов непосредственно на данной станции, Генеральный штаб Украины конкретно признал свое участие в нанесении ударов по ЗАЭС», — подчеркнул Волга.

Кроме того, он сообщил, что после обстрела ЗАЭС Вооруженными силами Украины (ВСУ) не удается восстановить резервную подачу энергии на станцию. На месте происшествия работают аварийные бригады, «предстоит очень большая работа, потому как огневое поражение было очень серьезным».

По мнению Волги, защитить от атаки Энергодар и ближайшие города поможет принятие инициативы о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС.

6 сентября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало отчет по итогам миссии на станцию. В докладе говорится, что необходимо прекратить обстрелы ЗАЭС и ее окрестностей для поддержания физической целостности станции. При этом в отчете не указывается, кто наносил удары.

2 сентября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины признал, что бойцы ВСУ наносили удары в районе Энергодара, где находится атомная станция. «Подтверждено, что в районах населенных пунктов Херсон и Энергодар точными ударами наших войск уничтожены три артиллерийские системы противника», — говорится в сообщении ведомства.

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Кристина Есикова
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