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Генштаб Украины признался в ударах по району Энергодара

Генштаб ВС Украины признал, что ВСУ нанесли удары в районе контролируемого РФ Энергодара

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины признал, что ВСУ нанесли удары в районе контролируемого Россией города Энергодара. Именно в Энергодаре расположена Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС). Об этом пишет РИА Новости.

«Подтверждено, что в районах населенных пунктов Херсон и Энергодар точными ударами наших войск уничтожены три артиллерийские системы противника», — сказано в сообщении ведомства.

1 сентября администрация Энергодара сообщила о массированном обстреле со стороны ВСУ. Местных жителей попросили переместиться в укрытия.

29 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВСУ совершают новые атаки на Запорожскую атомную электростанцию и обстреляли Энергодар. Два снаряда разорвались в непосредственной близости от периметра атомной станции. Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС зафиксировала факты обстрелов станции, но не стала давать оценку ситуации.

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Варвара Кошечкина
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