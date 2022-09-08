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61-летняя Джулианна Мур показала фото в халате без макияжа

Актриса Джулианна Мур в шелковом халате показала лицо без макияжа на фото
Джулианна Мур

Джулианна Мур. Фото: @juliannemoore

Американская актриса и писательница Джулианна Мур показала лицо без макияжа на новом фото. Соответствующим снимком она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

61-летняя знаменитость опубликовала фотографию в сторис, запечатлев себя в зеркале гостиничного номера. При этом звезда позирует в шелковом халате черного цвета, сидя на кровати.

В то же время на кадре видно, что на ее лице отсутствует косметика, а свои волосы она распустила, уложив в аккуратную прическу.

Ранее в сентябре Джулианна Мур привлекла внимание фотографов откровенным нарядом на 79-м Венецианском кинофестивале. Актриса появилась на премьере фильма режиссера Тодда Филда «Тар» в облегающем черном платье бренда Armani, которое оформлено глубоким V-образным декольте. Кроме того, знаменитость дополнила свой образ серебряным ожерельем и длинными серьгами.

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Мария Винар
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