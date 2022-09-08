В Германии рассказали о жизни без российского газа

Вице-канцлер ФРГ Хабек: газохранилища Германии продолжают заполняться и без газа из России

Германия демонстрирует независимость от поставок российского газа после того, как остановилась прокачка по «Северному потоку», заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек, его слова передает ТАСС.

«Уже неделю газ не поступает из России, при этом газохранилища продолжают заполняться. После краткосрочного скачка на биржах цены все равно остаются высокими, но взрывного роста уже не наблюдается. Уже неделю мы независимы от российского газа благодаря последовательным и дальновидным действиям правительства», — рассказал он о жизни страны без топлива из России.

Согласно планам кабмина ФРГ, уголь и нефть из России страна сможет полностью заменить к концу года, а газ — в 2024 году. По данным на начало сентября, ФРГ заполнила свои газохранилища на 85 процентов, несмотря на остановку поставок газа по трубопроводу «Северный поток».

Таким образом, Германия опередила собственные ранее установленные бундестагом сроки, обязывающие операторов газохранилищ заполнить их к октябрю на 85 процентов, а к ноябрю — на 95 процентов.

