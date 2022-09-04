Германия заполнила газохранилища на 85 процентов, несмотря на остановку «Северного потока»

Уровень заполнения подземных газовых хранилищ Германии в субботу достиг отметки в 85,02 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию европейских операторов газовой инфраструктуры GIE.

Этого показателя удалось достичь, несмотря на остановку поставок газа по трубопроводу «Северный поток-1». При этом крупнейшее подземное хранилище страны «Реден» объемом в 4 миллиарда кубометров заполнено на 69,54 процента.

Таким образом, Германия опередила собственные ранее установленные бундестагом сроки, обязывающие операторов газохранилищ заполнить их к октябрю на 85 процентов, а к ноябрю — на 95 процентов. Власти ФРГ стремятся максимально снизить энергетическую зависимость от России и одновременно запастись газом, чтобы избежать полномасштабного энергокризиса в стране.

«Газпром» полностью остановил работу газопровода «Северный поток» до устранения неисправности единственного рабочего двигателя. На газоперекачивающем агрегате Trent 60 компрессорной станции «Портовая» при проведении техобслуживания совместно с представителями Siemens была обнаружена утечка масла.