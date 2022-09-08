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Норвегия передаст Украине 160 ракет Helfire и пусковые установки

Правительство Норвегии заявило, что передаст Киеву 160 ракет Helfire и пусковые установки
СюжетСанкции против России:

Фото: Looper5920 / Wikimedia

Правительство Норвегии рассказало о вооружениях, которые планирует передать в рамках военной помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, Осло передаст Киеву около 160 ракет Hellfire, пусковые установки и системы наведения. «Украина также получит приборы ночного видения из запасов вооруженных сил», — заявили в норвежском кабмине.

26 августа сообщалось, что официальный Осло присоединился к седьмому пакету санкций против России, которые были введены Европейским союзом (ЕС). «Пакет санкций, принятый ЕС 21 июля 2022 года, был включен в норвежское законодательство и сегодня вступает в силу в Норвегии», — заявили в МИД страны.

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Виктория Кондратьева
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