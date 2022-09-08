Обыски у модераторов связанного с экс-депутатом Госдумы канала попали на видео

В сети появилось видео обысков у модераторов Telegram-канала «Легион "Свобода России"»

В сети появилось видео обысков у модераторов Telegram-канала «Легион "Свобода России"». Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как силовики проходят в квартиру к сотруднику канала — его кладут на пол и просят положить руки за голову. Затем правоохранители спрашивают, есть ли в доме кто-то еще, и идут осматривать комнаты.

Ранее стало известно, что в Москве силовики проводят обыски у модераторов Telegram-канала «Легион "Свобода России"», предположительно связанного с бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов).

Правоохранители считают, что Пономарев, который из-за рубежа «ведет деструктивную деятельность» против России, консультировал модераторов канала. В отношении экс-депутата возбуждено дело по статье 207.3 Уголовного кодекса РФ о фейках против Вооруженных сил РФ и заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

10 марта украинское правительство объявило о создании легиона «Свобода России». В него берут россиян, желающих воевать против сограждан.

Пономарев покинул Россию в 2014 году после возбуждения в отношении него дела о растрате. Затем он переехал на Украину, где получил гражданство.