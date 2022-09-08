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Блогерша потратила два года на восстановление волос после домашнего осветления

Блогерша aimegx потратила два года на восстановление волос после домашнего осветления

Кадр: @aimegx

Блогерша с никнеймом aimegx потратила два года на восстановление волос после осветления в домашних условиях. Соответствующий видеоролик появился в ее TikTok-аккаунте.

В начале видео, которое набрало более 400 тысяч просмотров, юзерша продемонстрировала, как выглядели ее волосы до процедуры. Затем девушка показала результат после нее. На кадрах видно, что часть ее волос лежит на полу. «Это было два года назад в условиях изоляции. Мне предстоит еще пройти долгий путь, чтобы восстановить свои волосы», — рассказала она.

Подписчики выразили свое сочувствие в комментариях под роликом. «Девочка, я плачу за тебя», «Не волнуйся, все будет хорошо», «Это тоже случилось со мной, когда я снова перекрасился в черный, а затем решил избавиться от него и осветлиться. Теперь у меня выпадают волосы», — писали они.

В августе блогерша с никнеймом lollyrot разрешила подруге сделать ей прическу и показала сожженные волосы. Инфлюэнсерша отметила, что перед съемкой видео долго плакала и срезала часть длины в попытках улучшить ситуацию.

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Мария Винар
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