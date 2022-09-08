Юрист предупредил об уголовной ответственности за установку «Умного голосования»

Юрист Серуканов предупредил об уголовной ответственности за установку «Умного голосования»

Бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России экстремистской организацией и НКО-иноагентом) Виталий Серуканов предупредил россиян, что установка приложения «Умное голосование» может обернуться уголовным делом, так как ФБК признан экстремистской организацией. Об этом сообщает «Ридус».

«ФБК призывает к открытому террору на территории России. Например, они побуждают поджигать государственные учреждения, саботировать их работу, наносить урон россиянам. Кроме того, они публично одобряют и информационно поддерживают террористические акты, совершенные в РФ спецслужбами Украины», — отметил Серуканов.

По его словам, «Умное голосование» является инструментом воздействия на внутреннюю политику России, поэтому люди, которые захотят им воспользоваться, становятся пособниками экстремистов и террористов.

В сентябре 2021 года в Кремле назвали «Умное голосование» провокационной попыткой, которая идет во вред избирателям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что власти к проекту относятся плохо.

