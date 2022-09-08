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В Нижегородской области пройдут Всероссийские соревнования по парашютному спорту

В Нижегородской области с 9 по 11 сентября пройдут соревнования по парашютному спорту

Фото: Федерация парашютного спорта Нижегородской области

В Нижегородской области с 9 по 11 сентября впервые пройдут Всероссийские соревнования по парашютному спорту на Кубок Владимира Помолова. Об этом сообщает портал «Нижний 800».

Спортсмены будут состязаться в двух дисциплинах: «атлетическое многоборье» и «точность приземления — личная». Атлетическое многоборье состоит из кросса по пересеченной местности, плавания вольным стилем и точности приземления.

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В дисциплину «Точность приземления — личная» входит семь прыжков, из которых пять включены в обязательную программу для всех спортсменов, шестой и седьмой прыжки будут осуществляться участниками, дошедшими до полуфинала и финала.

Проведение соревнований запланировано на аэродроме «Правдинск» в деревне Истомино, в городе Балахна в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимпийский» и на территории Стрелки в Нижнем Новгороде. По словам организаторов, целью мероприятия является развитие парашютного спорта, его популяризация в стране, а также подготовка спортивного резерва.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде 10 августа стартовал фестиваль графики, мероприятие будет проходить по 13 ноября 2022 года. Для гостей и жителей города подготовлена насыщенная программа, включающая экскурсии, выставки, лекции, а также семейные и музыкальные мероприятия. 

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Валентина Процкова
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