Петросян прокомментировал сообщения о срыве концерта

Юморист Петросян раскритиковал журналистов за сообщения о срыве его концерта в Адлере

Известный юморист Евгений Петросян раскритиковал российских журналистов, сообщавших о срыве его концерта в Адлере из-за низкого спроса на билеты. В посте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) артист опроверг эти слухи.

Петросян проинформировал, что его концерт «60 лет на эстраде», который должен был пройти 31 августа в Адлере, состоялся, несмотря на заявления о его отмене. По словам юмориста, концерт шел около трех часов, а в зале собралось «огромное количество» зрителей.

«Наши журналюшки, ну, хотел назвать их подонками, но не буду нарушать приличный ход нашего разговора, наши журналюшки в нескольких газетенках написали о том, что продано было десять билетов и концерт не состоялся. Мол, Петросян уже окочурился как артист. Когда-то я восстановил дореволюционный анекдот и запустил его в наше общество и сейчас все часто повторяют эту фразу: "Не дождетесь!"» — прокомментировал слухи об отмене концерта юморист.

Петросян утверждает, что ему известно, «откуда ветер дует» и кто заплатил за распространение этих сообщений, но не уточнил о ком идет речь. «И за понюшку табака наши отбросы, я бы сказал, журналистики (…) сейчас можно за ерунду их купить, и они будут писать во всех газетах. Вот до чего мы дожили. Это как на Западе получается, они все переворачивают сверху вниз», — посетовал юморист.

Артист добавил, что его концерт в Адлере имел «огромный успех». «Я желаю нам всем взаимопонимания и побольше честности», — заключил юморист.

Ранее Петросян ответил на слухи о проблемах со здоровьем. Он опроверг сообщения о болезни ног и добавил, что использует тейпы для фиксации коленных суставов при физических нагрузках.