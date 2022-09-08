Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Петросян прокомментировал сообщения о срыве концерта

Юморист Петросян раскритиковал журналистов за сообщения о срыве его концерта в Адлере

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Известный юморист Евгений Петросян раскритиковал российских журналистов, сообщавших о срыве его концерта в Адлере из-за низкого спроса на билеты. В посте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) артист опроверг эти слухи.

Петросян проинформировал, что его концерт «60 лет на эстраде», который должен был пройти 31 августа в Адлере, состоялся, несмотря на заявления о его отмене. По словам юмориста, концерт шел около трех часов, а в зале собралось «огромное количество» зрителей.

«Наши журналюшки, ну, хотел назвать их подонками, но не буду нарушать приличный ход нашего разговора, наши журналюшки в нескольких газетенках написали о том, что продано было десять билетов и концерт не состоялся. Мол, Петросян уже окочурился как артист. Когда-то я восстановил дореволюционный анекдот и запустил его в наше общество и сейчас все часто повторяют эту фразу: "Не дождетесь!"» — прокомментировал слухи об отмене концерта юморист.

Материалы по теме:
«Предупреждали, что в России трудно, но я не думал, что так» Умер сатирик Виктор Коклюшкин. Чем он запомнится россиянам?
«Предупреждали, что в России трудно, но я не думал, что так»Умер сатирик Виктор Коклюшкин. Чем он запомнится россиянам?
12 ноября 2021
«Это кошмар. Нельзя этим оскорблять юмор» Легендарные «Сам себе режиссер» и «Смехопанорама» закрылись. Как мы могли их смотреть?
«Это кошмар. Нельзя этим оскорблять юмор»Легендарные «Сам себе режиссер» и «Смехопанорама» закрылись. Как мы могли их смотреть?
12 января 2020

Петросян утверждает, что ему известно, «откуда ветер дует» и кто заплатил за распространение этих сообщений, но не уточнил о ком идет речь. «И за понюшку табака наши отбросы, я бы сказал, журналистики (…) сейчас можно за ерунду их купить, и они будут писать во всех газетах. Вот до чего мы дожили. Это как на Западе получается, они все переворачивают сверху вниз», — посетовал юморист.

Артист добавил, что его концерт в Адлере имел «огромный успех». «Я желаю нам всем взаимопонимания и побольше честности», — заключил юморист.

Ранее Петросян ответил на слухи о проблемах со здоровьем. Он опроверг сообщения о болезни ног и добавил, что использует тейпы для фиксации коленных суставов при физических нагрузках.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Денис Савосин
Обсудить
Последние новости
К заболевшей королеве Елизавете II выехали все ее дети
Помощник Путина раскритиковал юань
Названа модная замена плащу на осень
Прошедшее лето стало самым жарким в истории Европы
В Госдуме предупредили о последствиях для стран Балтии из-за решения по визам
Политолог заявила о росте пророссийского курса в Запорожье и на Херсонщине
Причиной взрыва в жилом доме в Москве стала попытка самоубийства жильца
Раскрыта стоимость туров по самым желанным направлениям России
Мишустин рассказал об адаптации экономики России к разрушительным санкциям
Полицейские задержали россиянина за убийство знакомого карандашом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.