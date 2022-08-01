Петросян ответил на слухи о проблемах со здоровьем

Известный юморист Евгений Петросян опроверг слухи о проблемах с ногами

Известный юморист Евгений Петросян опроверг сообщения о том, что у него якобы есть проблемы с ногами. На слухи о состоянии своего здоровья он ответил в Telegram-канале.

«Год назад летом кто-то заметил на моих коленях тейпы и развел в СМИ всякие антимонии… Не стоит беспокоиться, господа журналисты. Для моего возраста при моих нагрузках ЛФК — я спортсмен. (...) Когда увеличиваются нагрузки, фиксируются тейпы», — написал юморист. Он также призвал журналистов «не делать из мухи слона.»

Петросян сопроводил пост фотографией, сделанной во время отдыха в Турции, куда он отправился с женой.

На то, что Петросян использует тейпы на коленях, некоторые СМИ обратили внимание в 2021 году. В комментарии «Экспресс газете» врач-ревматолог Михаил Кицис объяснил, что тейпы часто используют при повреждении коленного сустава или мышц, связывающих суставную поверхность. Доктор предположил, что у юмориста может быть артроз.