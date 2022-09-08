Раскрыта загадка формирования гигантских BEAST-планет

В Шеффилдском университете обнаружили гигантские планеты, захваченные чужими звездами

Астрономы Университета Шеффилда в Великобритании раскрыли загадку юпитероподобных экзопланет, которые вращаются вокруг массивных звезд на расстояниях, которые в сотни раз превышают расстояния между Землей и Солнцем. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, экзопланеты захватываются чужими звездами в местах звездообразования.

Экзопланеты, обнаруженные в рамках исследования BEAST (B-star Exoplanet Abundance STudy), представляли сложность для теорий формирования планет из-за избытка ультрафиолетового излучения, которое не дает небесным телам вырасти до размеров Юпитера. Компьютерное моделирование продемонстрировало, что массивные звезды оказывают мощное гравитационное влияние на другие планетные системы. Захват планет, прозванных астрономами BEASTies, происходит в среднем один раз за первые 10 миллионов лет эволюции региона звездообразования.

На настоящий момент известно о существовании по крайней мере двух сверхюпитерианских планет, вращающиеся вокруг массивных звезд в OB-ассоциации Скорпиона-Центавра. Хотя скалистые планеты могут возникать в такой среде, газовые гиганты подвергаются быстрому испарению до того, как полностью сформируются. Таким образом, BEAST не вращаются вокруг родительских звезд, а были пойманы гравитацией звезд-«мачех».

Суперюпитерианские планеты вращаются вокруг звезд на расстоянии 290 и 556 астрономических единиц. Моделирование показало, что соответствует сценарию захвата, когда массивная звезда ловит свободно летящую планету, которая ранее была выброшена из родительской системы.

OB-ассоциация Скорпиона-Центавра представляет собой группировку слабо связанных звезд спектрального класса O и B, которые соответствуют голубым и бело-голубым гигантам.