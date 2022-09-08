Стало известно о настрое российских военных в ходе боев под Харьковом

Военкор Поддубный заявил о бодром настрое российских военных в боях под Харьковом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают резервы севернее Славянска, чтобы оказать давление на российскую группировку. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.

По его словам, украинские военные рассчитывают оказать максимальное давление на подразделения, расположенные южнее Изюма.

Военкор отметил, что Вооруженные силы России пресекают перемещения украинских вооруженных формирований благодаря средствам разведки.

«От себя добавлю, что унывающих бойцов и командиров не видно. Противник будет разбит», — заключил Поддубный.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что обстановка на линии соприкосновения в регионе сложная, но контролируемая. Как утверждает Ганчев, Вооруженные силы Украины попытались окружить Балаклею, но были отброшены, а город находится под контролем российских войск.