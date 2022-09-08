В Харькове оценили ситуацию на линии соприкосновения

В Харьковской администрации сообщили о сложной ситуации на линии соприкосновения

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что обстановка на линии соприкосновения в регионе сложная, но контролируемая, передает РИА Новости.

Как утверждает Ганчев, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались окружить Балаклею, но были отброшены, а город находится под контролем российских войск. Глава администрации уточнил, что украинским военным удалось только «по части территории прогнуть немного линию обороны», после чего ВСУ были снова отброшены. Он подчеркнул, что «в городе все в порядке, город живет, но находится под постоянным обстрелом».

Ранее стало известно о применении российскими военными огнеметной системы ТОС «Солнцепек» в ответ на контрнаступление ВСУ на Балаклею.

7 сентября Воздушно-космические силы (ВКС) России наносили удары по украинским войскам в Харьковской области. На этом участке фронта ВСУ предприняли попытку атаковать российские рубежи, которая не увенчалась успехом.