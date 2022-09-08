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Стало известно о применении «Солнцепека» в ходе боев за Балаклею

«Русская весна»: в боях за Балаклею ВС России задействовали системы ТОС-1А «Солнцепек»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские военные в ответ на контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Балаклею в Харьковской области применили огнеметные системы ТОС «Солнцепек». Об этом стало известно Telegram-каналу «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Военные корреспонденты опубликовали ролик, на котором показаны удары из «Солнцепека» по позициям украинских военных.

В 2007 году в России испытали авиационный вакуумный боеприпас повышенной мощности. Боеприпасы этого типа распыляют аэрозольное облако горючего вещества, которое поджигается специальным зарядом. Образующийся огненный шар создает в эпицентре взрыва зону высокого давления. Это позволяет термобарическим боеприпасам проникать в места, недоступные для осколочных.

Ранее сообщалось, что украинские военные активно охотятся на огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» из-за уникальности данного вооружения.

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Варвара Кошечкина
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