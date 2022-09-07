В России рассказали об охоте украинцев за «Солнцепеками»

Журналист Коц сообщил, что украинские военные охотятся за российскими ТОС-1А «Солнцепек»

В ходе специальной военной операции на Украине Россия применяет тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», на которые охотятся украинские военные. О возможностях российского оружия рассказал журналист Андрей Коц в материале РИА Новости.

В 2007 году в России испытали авиационный вакуумный боеприпас повышенной мощности. Боеприпасы этого типа распыляют аэрозольное облако горючего вещества, которое поджигается специальным зарядом. Образующийся огненный шар создает в эпицентре взрыва зону высокого давления. Это позволяет термобарическим боеприпасам проникать в места, недоступные для осколочных.

Отмечается, что сухопутным аналогом бомбы являются системы ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек». По словам Коца, один залп ТОС-1А накрывает четыре квадратных километра, а взрывные волны «накладываются» друг на друга, усиливая поражающий эффект.

«Поэтому украинские военные, как отметили в российском Минобороны, давно охотятся на эти огнеметные системы. Оружие и вправду уникальное — аналогов в других странах не найти», — пишет Коц.

В феврале в публикации американского издания 19FortyFive ТОС-1 «Буратино» назвали самым мощным неядерным оружием России.