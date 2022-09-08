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Еще одна европейская страна закроет границу для россиян с шенгеном

Польша объявила о запрете въезжать в страну россиянам с шенгенскими визами
СюжетВизы в Европу:

Фото: Shutterstock

Еще одна европейская страна, Польша, объявила о закрытии с середины сентября границы для россиян, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление республиканского правительства.

«Польша согласилась присоединиться к Латвии, Литве и Эстонии в сфере политики по недопуску граждан России на свою территорию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве исключения запрет не будет распространяться на россиян, навещающих родственников, являющихся дипломатами, водителями грузовиков, а также на тех, кто въезжает в страну по гуманитарным причинам.

Ранее, 8 сентября, сообщалось, что министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу объявил о запрете въезда в страну для граждан России, имеющих шенген. Ограничение начнет действовать с 00 часов 19 сентября

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Валентина Процкова
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