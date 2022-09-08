Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Названа причина отключения электричества в городе граничащего с Украиной региона

Мэр Белгорода Иванов назвал причиной отключения электричества аварию на подстанции «Южная»

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Белгороде произошло частичное отключение электроэнергии в некоторых районах из-за аварии на подстанции «Южная». Причину произошедшего мэр города Антон Иванов озвучил в Telegram-канале.

«Сейчас запускаются резервные схемы, чтобы восстановить электроснабжение в полном объеме. Проводятся сложные ремонтные работы», — написал Иванов.

По его словам, специалисты подключили все социальные объекты к резервной сети в зоне аварии. В настоящее время идет запуск водоснабжения в городе граничащего с Украиной региона.

О том, что Белгород частично остался без света, стало известно в ночь на 8 сентября. Без электричества остались несколько улиц на Харьковской горе, у жителей также возникли проблемы с водоснабжением. Помимо этого, из-за аварии отключился свет не только в городе, но и в нескольких населенных пунктах Белгородского района.

В Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности — власти ранее продлили его на 15 суток, до 22 сентября. Подобный режим позволяет правильно скоординировать усилия власти, объяснил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
США отправили Украине высокоточные снаряды Excalibur
Блогерша потратила два года на восстановление волос после домашнего осветления
Стало известно о применении «Солнцепека» в ходе боев за Балаклею
Вооруженная бутылками и палками толпа мужчин избила россиянина в день рождения
Индонезия выразила готовность организовать встречу Путина и Зеленского
Водонаева решила сама жить в купленной для кота московской квартире
Американский журналист назвал отвратительной поддержку США сайта «Миротворец»
Врач предупредила об опасности детского храпа
Власти Энергодара заявили об отсутствии сомнений в обстреле ЗАЭС бойцами ВСУ
iPhone 14 ввезут в Россию по параллельному импорту
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.