Названа причина отключения электричества в городе граничащего с Украиной региона

Мэр Белгорода Иванов назвал причиной отключения электричества аварию на подстанции «Южная»

В Белгороде произошло частичное отключение электроэнергии в некоторых районах из-за аварии на подстанции «Южная». Причину произошедшего мэр города Антон Иванов озвучил в Telegram-канале.

«Сейчас запускаются резервные схемы, чтобы восстановить электроснабжение в полном объеме. Проводятся сложные ремонтные работы», — написал Иванов.

По его словам, специалисты подключили все социальные объекты к резервной сети в зоне аварии. В настоящее время идет запуск водоснабжения в городе граничащего с Украиной региона.

О том, что Белгород частично остался без света, стало известно в ночь на 8 сентября. Без электричества остались несколько улиц на Харьковской горе, у жителей также возникли проблемы с водоснабжением. Помимо этого, из-за аварии отключился свет не только в городе, но и в нескольких населенных пунктах Белгородского района.

В Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности — власти ранее продлили его на 15 суток, до 22 сентября. Подобный режим позволяет правильно скоординировать усилия власти, объяснил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.