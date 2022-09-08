Россияне вышли на протест и добились задержания фигуранта дела об убийстве

РБК: МВД сообщило о задержали фигуранта дела об убийстве в Ялте после протестов жителей

В Ялте задержали фигуранта дела об убийстве после того, как местные жители собрались у здания МВД с требованием о справедливом расследовании преступления. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу крымского главка российского ведомства.

Убийство произошло во вторник, 6 сентября. Трое жителей Ялты распивали алкоголь, между двумя из них произошел конфликт, в ходе которого мужчина получил множественные удары ножом. Двое других мужчин привезли его на автомобиле в больницу, после чего скрылись. По данным издания Baza, позже потерпевший 34-летний Сергей Сухов скончался в медучреждении, а конфликт у него произошел с 37-летним Владимиром Кикавцом и командиром взвода Алупкинской роты специального назначения КРОО «СВ СПНО РК» Кириллом Гонтаренко.

Протесты местных жителей у здания МВД начались после того, как полиция задержала 37-летнего Кикавца, а Гонтаренко отпустили, поскольку он утверждал, что только присутствовал при конфликте, но не участвовал в нем. Однако жители добились того, чтобы его снова задержали. Как сообщили РБК в полиции, очевидцы предоставили доказательства причастности Гонтаренко к преступлению. Примечательно, что в августе Гонтаренко был награжден местной администрацией за активную гражданскую позицию и вклад в развитие Ялты.

Издание Baza в своем Telegram-канале опубликовало кадры, на которых видно, как двое мужчин по очереди избивают пострадавшего, а затем затаскивают его в багажник машины.

Ранее во Владикавказе правоохранители задержали мужчину, обвиняемого в убийстве знакомого 21-летней давности. По данным полиции, в 2001 году в Цхинвале мужчина из личной неприязни выстрелил в голову из пистолета 22-летнему молодому человеку, отчего тот скончался. Местные правоохранители возбудили дело, однако мужчине удалось уйти от преследования. Позже он был объявлен в международный розыск и заочно арестован.

