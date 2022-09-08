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В Харьковскую область направили резервные соединения вооруженных сил

В администрации Харьковской области заявили, что в регион вошли резервные соединения ВС

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Харьковскую область входят резервные соединения вооруженных сил (ВС). Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона, передает РИА Новости.

Там заявили, что по всей линии соприкосновения в области продолжаются бои, уточнив, что населенные пункты Балаклея и Шевченко остаются под контролем российских войск и местной администрации.

Отмечается также, что жителям региона продолжают оказывать гуманитарную помощь, а семьям с детьми рекомендуют на время покинуть опасные районы.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал о сложной, но контролируемой обстановке на линии соприкосновения в регионе. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались окружить Балаклею, но были отброшены, а город остался под контролем российской армии.

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Алевтина Запольская
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