Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российский водитель сбил семилетнего ребенка на самокате и попал на видео

В Уфе семилетнего ребенка на самокате сбило авто, у мальчика диагностировали перелом ребер

В Уфе водитель Kia во дворе сбил семилетнего ребенка на самокате. Видеозапись аварии публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как мальчик выезжает на дорогу, где на него наезжает авто. От удара ребенка отбрасывает на несколько метров. После ДТП водитель легкового автомобиля выходит из машины и спрашивает у мальчика, где его родители. К мужчине подходят очевидцы. Один из них говорит, что нужно вызывать полицию. В это время мальчик покидает место аварии самостоятельно. На этом видеозапись заканчивается.

По данным авторов канала, у ребенка сломаны ребра. Очевидцы ДТП также сообщили о случившемся родителям мальчика, после чего те обратились в полицию.

Ранее на западе Москвы водитель ВАЗ наехал на ребенка с самокатом на зебре и скрылся с места аварии. Пострадавшего увезли в больницу с предварительным диагнозом «закрытый перелом левой голени».

Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
К заболевшей королеве Елизавете II выехали все ее дети
Открыт первый участок российской мегатрассы
В МИД Казахстана опровергли информацию о выдворении украинского посла
Психолог перечислил признаки выгорания на работе
Центробанк спрогнозировал курс доллара
Помощник Путина раскритиковал юань
Названа модная замена плащу на осень
Прошедшее лето стало самым жарким в истории Европы
В Госдуме предупредили о последствиях для стран Балтии из-за решения по визам
Политолог заявила о росте пророссийского курса в Запорожье и на Херсонщине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.