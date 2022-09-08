Российский водитель сбил семилетнего ребенка на самокате и попал на видео

В Уфе семилетнего ребенка на самокате сбило авто, у мальчика диагностировали перелом ребер

В Уфе водитель Kia во дворе сбил семилетнего ребенка на самокате. Видеозапись аварии публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как мальчик выезжает на дорогу, где на него наезжает авто. От удара ребенка отбрасывает на несколько метров. После ДТП водитель легкового автомобиля выходит из машины и спрашивает у мальчика, где его родители. К мужчине подходят очевидцы. Один из них говорит, что нужно вызывать полицию. В это время мальчик покидает место аварии самостоятельно. На этом видеозапись заканчивается.

По данным авторов канала, у ребенка сломаны ребра. Очевидцы ДТП также сообщили о случившемся родителям мальчика, после чего те обратились в полицию.

Ранее на западе Москвы водитель ВАЗ наехал на ребенка с самокатом на зебре и скрылся с места аварии. Пострадавшего увезли в больницу с предварительным диагнозом «закрытый перелом левой голени».