Минобороны России заявило о самовольном отходе в тыл бригады ВСУ

Минобороны России заявило о самовольном отходе в тыл 59-й мотопехотной бригады ВСУ

59-я мотопехотная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказалась выполнять боевые задачи и начала самовольный отход в тыл. Об этом в четверг, 8 сентября, журналистам заявили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что самовольный отход личный состав бригады предпринял из-за больших потерь после огневых ударов российских войск. Базировалась бригада в районах населенных пунктов Украинка, Зеленый Гай и Новогригорьевка.

Ранее Минобороны сообщало, что ВСУ прекратили атаки на николаево-криворожском направлении в связи с большими потерями. Воздушно-космические войска России и артиллерия продолжили наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ в этом направлении.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции России на Украине. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).