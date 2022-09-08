Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны России заявило о самовольном отходе в тыл бригады ВСУ

Минобороны России заявило о самовольном отходе в тыл 59-й мотопехотной бригады ВСУ
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Andrew Kravchenko / AP

59-я мотопехотная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказалась выполнять боевые задачи и начала самовольный отход в тыл. Об этом в четверг, 8 сентября, журналистам заявили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что самовольный отход личный состав бригады предпринял из-за больших потерь после огневых ударов российских войск. Базировалась бригада в районах населенных пунктов Украинка, Зеленый Гай и Новогригорьевка.

Материалы по теме:
«До сих пор боюсь открытого неба» Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
«До сих пор боюсь открытого неба»Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
8 августа 2022
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной. Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной.Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
22 августа 2022
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон. Кто вступает в него и почему?
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон.Кто вступает в него и почему?
19 августа 2022

Ранее Минобороны сообщало, что ВСУ прекратили атаки на николаево-криворожском направлении в связи с большими потерями. Воздушно-космические войска России и артиллерия продолжили наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ в этом направлении.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции России на Украине. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
К заболевшей королеве Елизавете II выехали все ее дети
Открыт первый участок российской мегатрассы
В МИД Казахстана опровергли информацию о выдворении украинского посла
Психолог перечислил признаки выгорания на работе
Центробанк спрогнозировал курс доллара
Помощник Путина раскритиковал юань
Названа модная замена плащу на осень
Прошедшее лето стало самым жарким в истории Европы
В Госдуме предупредили о последствиях для стран Балтии из-за решения по визам
Политолог заявила о росте пророссийского курса в Запорожье и на Херсонщине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.