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Украина ввела санкции против представителей российской власти

Президент Зеленский заявил, что Киев ввел санкции против 606 представителей власти России

Фото: Alexey Furman / Getty Images

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 606 представителей российской власти. Об этом в своем ежедневном обращении заявил президент республики Владимир Зеленский.

По словам главы государства, санкции были введены в отношении 28 членов Совета безопасности России, 154 членов Совета Федерации России, 424 депутатов Госдумы.

Зеленский подчеркнул, что также принял решение о прекращении украинского гражданства тех подсанкционных лиц, у которых было обнаружено иностранное гражданство, в том числе российское и румынское.

Ранее украинский президент по телефону обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен подготовку восьмого пакета санкций, который должен содержать также запрет на выдачу виз гражданам РФ.

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Алевтина Запольская
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