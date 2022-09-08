Украина ввела санкции против представителей российской власти

Президент Зеленский заявил, что Киев ввел санкции против 606 представителей власти России

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 606 представителей российской власти. Об этом в своем ежедневном обращении заявил президент республики Владимир Зеленский.

По словам главы государства, санкции были введены в отношении 28 членов Совета безопасности России, 154 членов Совета Федерации России, 424 депутатов Госдумы.

Зеленский подчеркнул, что также принял решение о прекращении украинского гражданства тех подсанкционных лиц, у которых было обнаружено иностранное гражданство, в том числе российское и румынское.

Ранее украинский президент по телефону обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен подготовку восьмого пакета санкций, который должен содержать также запрет на выдачу виз гражданам РФ.