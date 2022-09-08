Спортивный врач объяснила необходимость силовых тренировок после 30 лет

Врач Пурига: из-за потери мышечной массы силовые тренировки после 30 лет обязательны

После 30 лет обязательно нужно включать в занятия спортом силовые тренировки из-за потери мышечной массы, предупредила спортивный врач Александра Пурига. В своем Telegram-канале она объяснила необходимость такой смены спортивного режима.

По словам врача, эти упражнения нужны независимо от предпочтений в физической нагрузке. «После 30 лет в любой программе тренировок должна быть составляющая, направленная на рост мышечной массы. Связано это с тем, что каждые 10 лет потеря мышечной массы составляет 8-10 процентов», — объяснила Пурига.

Кроме потери мышечной массы, продолжила специалист, с возрастом снижается способность к усвоению белка. «Выбора не остается, за исключением только того, что можно выбрать — тренажеры или свободные веса», — заключила она.

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