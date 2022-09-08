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Брат нашел свою сестру спустя 58 лет разлуки

В Сингапуре мужчина спустя 58 лет разлуки нашел свою удочеренную при рождении сестру

Фото: Igor Érico / Unsplash

66-летний Лин Кок Онг из Сингапура нашел свою младшую сестру, Хамсию Мохамад, спустя 58 лет разлуки. Об этом сообщает Asia One.

Мохамад отдали на удочерение при рождении, поэтому Онг ни разу ее не видел, однако знал о ее существовании. Его семья, прежде жившая в малайзийском районе Дунгун, потеряла связь с ее приемными родителями после того, как переехала в Сингапур.

Прошли десятилетия, прежде чем мужчина принял решение отыскать родственницу. В поисках ему помогли члены Малазийской исторической ассоциации района Дунгун. Они знали племянника Мохамад, и через него смогли найти женщину.

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В начале сентября Онг приехал повидаться с сестрой в малайзийский султанат Тренгану, где она живет. Мохамад, у которой двое собственных детей, сказала, что никогда не думала, что сможет встретиться со своей биологической семьей. «Я узнала, что меня удочерили, когда мне было 15 лет. Я не думала, что когда-либо увижу родственников, потому что никогда их не знала. Слава Богу, я смогла встретиться с одним из них», — говорит женщина.

Онг отметил, что собирается привезти в Тренгану мать, которая мечтает снова увидеть дочь.

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Алиса Удовик
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